Apollo Tyres holt Manchester United Soccer School nach Deutschland

Lernen von den Profis. Wie schon 2023 wird der Reifenkonzern Apollo Tyres auch in diesem Jahr die „Manchester United Soccer School“ nach Deutschland holen. 32 sozial benachteiligte Kinder werden zu einem exklusiven Training mit zwei professionellen Trainern des Premier League Clubs nach Koblenz eingeladen. Die Nachwuchs-Kicker bekommen ein Training im Stadtteil Oberwerth. Sie werden dabei auch auf Manchesters Spielerlegende und den 72-fachen englischen Nationalspieler Dwight Yorke treffen.

Für Apollo Tyres ist die Veranstaltung in Kooperation mit dem Fußballverband Rheinland und seiner Stiftung „Fußball hilft!“ ein Heimspiel: Das Unternehmen hat seinen Deutschland-Sitz in Vallendar in unmittelbarer Nachbarschaft zu Koblenz.



Im zurückliegenden Jahr gastierte die Manchester United Soccer School bereits in Italien, Polen und den Niederlanden. Unterstützt werden die Trainings dabei in jedem Land von einer großen Jugendorganisation, die sich den Themen Bildung, Wohnen und mentale sowie körperliche Gesundheit von Kindern widmet. Seit 2018 ist Apollo Tyres offizieller, globaler Reifenpartner von Manchester United. Im Jahr 2020 erweiterte das Unternehmen den Umfang der Zusammenarbeit um die Reifenmarke Vredestein, die bei den Heimspielen von Manchester United auf den Werbebanden am Spielfeld vertreten ist. (aum)