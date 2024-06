Olaf Sandeck wird Key Accountmanager bei Apollo Tyres

Olaf Sandeck ist neuer Key Accountmanager für das Erstausrüstungsgeschäft mit Off-Highway-Reifen (OE OHT) von Apollo Tyres in Deutschland.

Nach seiner Ausbildung zum Großhandelskaufmann war Sandeck rund sieben Jahre im Einkauf der Bohnenkamp AG in Osnabrück tätig, bis er nach einem Engagement als Gesamtvertriebsleiter bei der Grasdorf GmbH im Jahr 2012 zur Starco GmbH Germany in Winsen wechselte. Dort bekleidete Sandeck die Position des Verkaufsleiters OEM/Landwirtschaft. In den Jahren von 2014 bis 2017 war er als Geschäftsführer der Mitas GmbH tätig, nach der Übernahme durch Trelleborg Wheel Systems als Verkaufsleiter DACH für die Marke. Zuletzt war Olaf Sandeck Verkaufsleiter bei Ascenso Tyres CE. In seiner neuen Funktion berichtet er an André Weber, OHT-Vertriebsleiter.



„Ich freue mich sehr auf meine Aufgabe bei Apollo Tyres und die spannenden Herausforderungen, die dieser Job mit sich bringt. Ich bin sehr glücklich, künftig Teil des Apollo-Teams zu sein“, so der 53-Jährige. (aum/av)