Opel fährt neue Transportergeneration auf

Opel bringt in Kürze die nächste Generation seiner Transporter Combo, Vivaro und Movano in den Handel. Die Modelle tragen künftig ein auf sie zugeschnittenes Markengesicht mit dem aus dem Pkw-Bereich bekannten „Vizor“-Design (= Visier). Außerdem sind je nach Baureihe bis zu 21 Assistenzsysteme sowie ein bis zu zehn Zoll großer Farbtouchscreen an Bord. Zudem erhöht sich die Reichweite der Elektrovarianten spürbar auf bis zu 420 Kilometer. Nach dem Vivaro Hydrogen wird es bald auch noch eine Brennstoffzellenausführung des größeren Movano geben. (aum)