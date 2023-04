New York 2023: Genesis setzt ein sportliches Zeichen

Während die deutsche Autoindustrie tief in der Sinnkrise steckt, legen die Koreaner ein Siegermodell nach dem anderen vor. Und zwar auch im Premium-Segment: Dort macht die Hyundai-Nobelmarke Genesis seit einigen Jahren mit hoher Qualität, starken Motorisierungen und eindrucksvollem Design von sich reden. Jetzt wurde im Vorfeld der New Yorker Automesse (7.–16.4.) mit dem Genesis GV80 Coupé Concept eine viertürige Fahrzeugstudie gezeigt, die direkt auf ein kommendes Serienmodell verweist.

Im Vergleich zum regulären GV80 fällt das Dach sanfter nach hinten ab, der Heckspoiler ist deutlich ausgeformt. Die homogene Beleuchtung mit zwei durchgehenden Rückleuchtenbändern gibt es so nicht in der Serie, gleiches gilt für die schwarzen 23-Zoll-Räder sowie die auffällige magmarote Lackierung. Und auch das Interieur gibt sich sportlicher als die Serie, vor allem im Fond mit Einzelsitzen und stabilisierenden Kohlefaser-Elementen zwischen Sitzen und Gepäckabteil.



Doch von diesen verspielten Elementen abgesehen wird das GV80 Coupé wohl genau so wie die Studie aussehen, wenn es Ende 2023 oder Anfang 2024 in Serie geht. Unter der Haube stecken dann voraussichtlich sparsame und saubere Sechszylinder-Diesel- und Ottomotoren, die sich auch mit klimaneutralen E-Fuels betreiben lassen. Im Markt trifft es auf etablierte Konkurrenz in Form des Audi Q8, BMW X6 und Mercedes-Benz GLE Coupé. Unter ihnen ist der neue Genesis dann das vielleicht eleganteste, auf jeden Fall aber das individuellste Angebot. (aum/jm)