AvD mit vier Autos auf der Techno-Classica

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) präsentiert sich im Anschluss an die Osterfeiertage auf der 34. Techno-Classica (3.–7.4.). Auf dem Stand in Halle 6 der Messe Essen können sich Messebesucher nicht nur über die Serviceleistungen wie die Pannenhilfe, sondern auch über das Motorsportengagement des bereits 1899 gegründeten ältesten deutschen Automobilclubs informieren. Zudem sind vier Fahrzeuge ausgestellt.

Beworben wird in Essen auch die AvD-Histo-Tour 2024. Die sportliche Sommerrallye verbindet im August erneut an drei Tagen touristische Routen und vier legendäre Rennstrecken miteinander, auf denen die Teams zu Gleichmäßigkeitsprüfungen antreten. Zugelassen sind Old- und Youngtimer bis Baujahr 2002. Nennungen sind noch bis zum 16. Juni möglich.



Beim Messeauftritt in Essen präsentiert der AvD im Jubiläumsjahr auch drei neuaufgebaute historische Fahrzeuge aus seinem Bestand. Ausgestellt sind ein Opel Olympia Rekord aus dem Jahr 1956 als Lieferwagen, ein Opel Kadett B Caravan von 1970 sowie ein VW 1600 L Variant aus dem Jahr 1973. Alle drei Exponate tragen den für ihre jeweilige Zeit charakteristischen Look des AvD-Verkehrshilfsdienstes.

Darüber hinaus können Motorsport-Fans einen Audi R8 LMS GT3 EVO II in Augenschein nehmen, mit dem der AvD auf die von ihm für dieses Jahr ins Leben gerufene Nürburgring Endurance Serie (NES) aufmerksam macht. Losgehen soll es am ersten Mai-Wochenende. (aum)