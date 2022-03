Der AvD zeigt in Essen Flagge

Zum Auftakt der Oldtimer-Saison wird sich der Automobilclub von Deutschland (AvD) bei der Techno-Classica in Essen (23.–27.3.) präsentieren. Neben den Serviceleistungen steht der Stand in Halle 6 im Zeichen der AvD-Histo-Tour, die nach einer flutbedingten Zwangspause im Vorjahr dieses Jahr wieder stattfindet. Im Blickpunkt des Messeauftritts steht ein Audi 5GT Coupé aus den 80er-Jahren in Rallyeversion. Passend dazu rundet das originale Start-Ziel-Tor der AvD-Histo-Tour das Bild ab.

Die AvD-Histo-Tour führt vom 10. bis 12. August durch die Eifel und die Ardennen. Gleich vier der namhafte Rennstrecken stehen für Gleichmäßigkeitsprüfungen auf dem Programm: die Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings, der Circuit de Spa-Francorchamps, der Circuit Zolder und schließlich die Nürburgring-Nordschleife. Zur Teilnahme sind Old- und Youngtimer bis Baujahr 2000 zugelassen. Start- und Zielpunkt ist Bonn. (aum)