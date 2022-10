„The Loft“ bleibt ausgezeichnet

Die von Lexus und Brussels Airlines entwickelte Lounge „The Loft“ am Flughafen in Brüssel bleibt die beste in Europa. Sie erhielt zum vierten Mal in Folge seit ihrer Eröffnung 2018 den „World Travel Award“. Auf einer Fläche von mehr als 2000 Quadratmetern finden bis zu 500 Gäste Platz. Die Lounge ist in Bereiche mit unterschiedlichem Ambiente und variierender Ausstattung unterteilt. Hierzu gehören eine zentrale Bar, Sitzmöglichkeiten und ein Bereich zum Arbeiten. Designelemente von Lexus, wie der Kühlergrill, finden sich in „The Logt“ ebenso wie Lexus-Bibliothek und ein spezieller Mark-Levinson-Audioraum.

Beim Betreten der Lounge werden die Gäste persönlich und mit traditionellen warmen Oshibori-Handtüchern begrüßt. Anschließend können sie sich in Lexus-LS-Massagesesseln mit Shiatsu-Effekt, einer SPA-Grohe-Duschsuiten oder einem der Schlafräume mit Sternenhimmel entspannen. Neben dem Catering gibt es Schokolade vom Maître Chocolatier Neuhaus. (aum)