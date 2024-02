Skoda bleibt dem Radsport treu

Nach zwei Jahrzehnten als offizieller Hauptsponsor und Fahrzeugpartner der Tour de France hat Skoda die Partnerschaft jetzt bis 2028 verlängert. Das neuerliche Abkommen mit der Amaury Sport Organisation (A.S.O.) schließt auch die Tour de France Femmes avec Zwift sowie 18 weitere internationale Radsport-Veranstaltungen mit ein, darunter die Spanien-Rundfahrt La Vuelta, die belgischen Eintagesklassiker La Flèche Wallonne und Lüttich–Bastogne–Lüttich sowie fünf Frauen-Radrennen. Vereinbart wurde auch, dass die Fahrzeugflotte der Marke elektrifiziert werden soll. Dazu stehen den Veranstaltern für die in der Vereinbarung enthaltenen Rennen bis zu 250 Skoda mit batterieelektrischem oder Plug-in-Hybridantrieb zur Verfügung.

Skoda unterstützt die Tour de France in diesem Jahr zum 21. Mal. Bei dem Ende Juni beginnenden Saison-Highlight führen der Enyaq und der Superb iV das Feld als „Red Car“‘ an. Sie dienen als mobile Kommandozentralen der Veranstalter und des Renndirektors Christian Prudhomme. Außerdem sponsert der tschechische Automobilhersteller das Grüne Trikot des Punktbesten und stellt die Kristallglastrophäen für die Sieger in den verschiedenen Kategorien. Auch für die Tour de France Femmes avec Zwift stellt Skoda wieder die Begleitfahrzeuge, das Grüne Trikot und die Pokale für die Gewinnerin der Punktewertung.



Skoda begleitet die Tour de France und die La Vuelta zudem in digitalen Medien und per App. Darüber hinaus bietet das Unternehmen auf der Website WeLoveCycling.com weitere radsportbezogene Inhalte. Die Marke hat ihre Wurzeln in der 1895 begonnenen Fahrradproduktion am heutigen Stammsitz in Mladá Boleslav. (aum)