Skoda gestaltet die Siegerpokale der Tour de France

Skoda unterstützt die diesjährige Tour de France nicht nur mit rund 250 Begleitfahrzeugen, sondern hat auch zum zehnten Mal die Siegertrophäen gestaltet. Designer Peter Olah hat sich erneut von der traditionellen böhmischen Kristallglaskunst inspirieren lassen. Ein minimalistisches geometrisches Muster vermittelt den Eindruck, der Pokal wachse aus sich selbst heraus.“ Das Muster aus Rechtecken, die von unten nach oben größer werden, ergibt einen 60 Zentimeter hohen und vier Kilogramm schweren Pokal aus grünem und klarem Glas. Die Inspiration lieferte einerseits der tschechische Kubismus, andererseits haben die Künstler darin ihr persönliches Verständnis von digitalem Design zum Ausdruck gebracht. Dabei beschreibt ein Netz aus vielen verschiedenen Punkten die Form des jeweiligen Objekts.

Die exakte Ausarbeitung des detaillierten geometrischen Musters bedarf einer ruhigen Hand und fordert selbst erfahrene Glasschleifer. Das Ergebnis sind wahre Kunstwerke, die beim tschechischen Unternehmen Lasvit in Zusammenarbeit mit Skoda-Designer Peter Olah gefertigt werden. Durch die Lichtbrechung entsteht beim Hindurchblicken ein Spiel aus sich kreuzenden Linien, das der Wechsel von Licht und Schatten ergänzt.



Die Trophäe wird Vetriebs- und Marketingvorstand Alain Favey dem Sieger des berühmtesten Radrennens der Welt am 20. September in Paris überreichen. (ampnet/jri)