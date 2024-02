Opel nimmt Anmeldungen für den Firmenlauf entgegen

Opel nimmt ab sofort online die Anmeldungen für den 11. Firmenlauf am 4. Juli entgegen. Gesucht werden für die Breitensportveranstaltung Vierer-Teams, die unter einem selbstgewählten Gruppennamen an den Start gehen. Die Nenngebühr beträgt 82 Euro pro Mannschaft (www.firmenlauf-ruesselsheim.de). Jeder Läufer bekommt seine Startnummer, einen Einweg-Zeitmesschip und im Ziel isotonische Sportgetränke.

Los geht es am 4. Juli um 19 Uhr im Stadion am Sommerdamm. Auf der rund 5,7 Kilometer langen Strecke passieren die Teilnehmer dann markante Wegstationen in der Rüsselsheimer Innenstadt und auf dem Firmengelände, bevor der Parcours am Main zurück zum Stadion führt. Dort findet im Anschluss die Prämierung der besten Teams sowie die After-Run-Party statt, auf der Läufer den Abend gemeinsam mit Freunden und Bekannten ausklingen lassen können. (aum)