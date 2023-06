Anmeldefrist für Opel-Firmenlauf endet Donnerstag

Am Stammsitz in Rüsselsheim findet am 29. Juni der mittlerweile zehnte Opel-Firmenlauf statt. Los geht es um 19 Uhr im Stadion am Sommerdamm. Teilnehmer können sich in Vierer-Teams und unter einem unverwechselbaren Mannschaftswagen noch bis zum 15. Juni auf www.firmenlauf-ruesselsheim.de zu der Breitensportveranstaltung anmelden. Die Strecke führt durch die Innenstadt und Teile des Werksgeländes zurück ins Stadion, wo nach der Siegerehrung in verschiedenen Klassen eine After-Run-Party auf dem Programm steht.

Die Teilnahmegebühr pro Team beträgt 68 Euro plus Mehrwertsteuer. Jeder Läufer bekommt seine Startnummer, einen Einweg-Zeitmesschip und im Ziel isotonische Sportgetränke. Unterstützt wird der Opel-Firmenlauf von Praenatura, Continental, Würth und Stellantis Financial Services. (aum)