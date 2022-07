Opel lädt alle Breitensportler zum Firmenlauf ein

Nach pandemiebedingter Pause geht der Opel-Firmenlauf in diesem Jahr in seine 9. Runde. Am 8. September können ab 18.30 Uhr alle interessierten Breitensportler in Rüsselsheim zur gemeinsamen Runde mit den Mitarbeitern von Opel und anderen Stellantis-Marken starten. Die Strecke ist rund 5,7 Kilometer lang. Los geht es wie gewohnt im Stadion am Sommerdamm. Die Route führt weiter durch die Rüsselsheimer Innenstadt und später über das Mainufer zurück zum Stadion. Der Abend klingt mit der Siegerehrung und After-Run-Party bei isotonischen Erfrischungsgetränken, alkoholfreiem Bier und Mineralwasser aus.

Anmeldungen sind ab sofort unter www.firmenlauf-ruesselsheim.de möglich. Die Teilnehmer stellen sich in Vierer-Teams und geben ihrer Gruppe einen möglichst einen unverwechselbaren Namen geben. Die Teilnahmegebühr beträgt 70 Euro pro Team (17,50 Euro pro Person). Jeder Läufer bekommt seine Startnummer, einen Einweg-Zeitmesschip und im Ziel isotonische Sportgetränke. Für die schnellsten Teams gibt es in allen Wertungskategorien Sachpreise, jede Laufmannschaft erhält eine Teilnahmeurkunde. (aum)