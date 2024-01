Der Opel-Firmenlauf geht in die elfte Runde

Der Opel-Firmenlauf geht am 4. Juli in seine elfte Runde. In diesem Jahr besteht bei der Breitensportveranstaltung die Möglichkeit, dass Menschen mit und ohne Behinderung gemeinsam starten. Der barrierefreie Kurs durch die Stadt und am Main entlang ist 5,7 Kilometer lang. Er führt zum Teil auch über das Firmengelände. Los geht es um 19 Uhr wie gewohnt im Stadion am Sommerdamm, das auch Zielpunkt ist und wo zum Schluss gemeinsam gefeiert wird. Gelaufen wird traditionell in Vierer-Teams, die sich selbst einen Namen geben können. Der Meldebeginn wird noch bekanntgegeben. (aum)