Opel läuft sich für den Firmenlauf warm

Der Termin steht: Am Donnerstag, 29. Juni, geht der Opel-Firmenlauf in die zehnte Runde. Start für die Breitensportveranstaltung ist wieder um 19 Uhr im Rüsselsheimer Stadion am Sommerdamm. Die 5,7 Kilometer lange Route führt durch die Innenstadt, das Opel-Firmengelände und über das Mainufer zurück zum Stadion, wo die Teilnehmer noch zur After-Run-Party mit Siegerehrung eingeladen sind.

Ab sofort sind Anmeldungen auf www.firmenlauf-ruesselsheim.de möglich. Der Teamgedanke steht dabei wie immer im Mittelpunkt: Gesucht werden vierköpfige Mannschaften, die sich einen unverwechselbaren Gruppennamen geben und gemeinsam trainieren. Die Teilnahmegebühr beträgt 81 Euro pro Vierer-Team (20,25 Euro pro Person). Jeder Läufer bekommt seine Startnummer, einen Einweg-Zeitmesschip und im Ziel isotonische Sportgetränke. Für die schnellsten Teams gibt es in allen Wertungskategorien Sachpreise, jede Laufmannschaft erhält eine Teilnahmeurkunde. (aum)