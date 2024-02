Zehn Jahre Mazda aus Mexiko

Mazda feiert zehn Jahre Fahrzeugproduktion in Mexiko: Das Werk in Salamanca hat sich zu einem wichtigen Standbein für das Nordamerikageschäft der Marke entwickelt. Die von Mazda de Mexico Vehicle Operation (MMVO) hergestellten Fahrzeuge machen etwa 70 Prozent des Absatzes in Mexiko und ein Drittel der Auslieferungen in Nordamerika aus. Bereits sechs Jahre nach Eröffnung Anfang 20214 wurde das einmillionste Auto in Salamanca gefertigt. Im vcergangenen Jahr wurden 202.506 Fahrzeuge am Standort produziert. Gleichzeitig erzielte Mazda mit 76.017 Einheiten einen neuen Verkaufsrekord in Mexiko.

Als erstes Modell lief ab 2014 der Mazda 3 als Limousine für den US-Markt und für weitere Märkte in Salamanca vom Band. Aktuell werden dort außerdem der Mazda 2 und der CX-30 gebaut. Im Oktober 2014 wurde zudem am Standort in Mexiko ein Motorenwerk in Betrieb genommen. (aum)