Mazda ehrt seine besten Verkäufer

Mazda hat seine 29 besten deutschen Verkäufer ausgezeichnet. In die Bewertung der nicht nur die Anzahl verkaufter Fahrzeuge ein, es werden auch Aspekte wie der Verkauf von Finanzierungs- und Versicherungsprodukten oder der Anteil elektrischer Fahrzeuge berücksichtigt. Die Veranstaltung fand im Mazda-Museum Frey in Augsburg statt, wo die Geehrten die Sonderschau „Rotation“ besuchten und anhand eines Demonstrationsfahrzeugs Einblicke in die neuesten Sound-Technologien von Bose auf Basis von Dolby Atmos erhielten. Beide Unternehmen arbeiten seit 1991 zusammen. (aum)