Mazda steigert Absatz um zwölf Prozent

Mazda hat im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr weltweit 1,24 Millionen Fahrzeuge abgesetzt. Das sind zwölf Prozent mehr als im Vorjahr. Der Nettoumsatz erhöhte sich um 26 Prozent auf umgerechnet 30,7 Milliarden Euro. Unterm Strich bleibt ein Reingewinn von 1,3 Milliarden Euro. Das ist fast die Hälfte (45 Prozent) mehr als im vorherigen Geschäftsjahr.

In Europa verkaufte Mazda von April 2023 bis März 2024 rund 180.000 Autos. Das ist eine Absatzsteigerung von 13 Prozent. In Deutschland, größter Einzelmarkt der Region, kam die Marke auf 46.000 Neuzulassungen (plus 23 Prozent). In Nordamerika stiegen die Verkäufe um 26 Prozent. Es bleibt mit 514.000 Fahrzeugen die wichtigste Absatzregion. Wachstumstreiber waren die neu eingeführten Modelle CX-70 und CX-90 sowie der anhaltende Erfolg des Mazda CX-50.



Auf dem japanischen Heimatmarkt hat das Unternehmen im abgelaufenen Geschäftsjahr 160.000 Fahrzeuge verkauft (-3,0 %). China als größter Markt für Mazda in Asien schloss das Geschäftsjahr mit einem Plus von 15 Prozent auf 97.000 Einheiten ab. (aum)