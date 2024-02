Zwei Mazda MX-30 für SOS-Kinderdorf

Im Rahmen der langjährigen Partnerschaft hat Mazda an das SOS-Kinderdorf in Düsseldorf zwei MX-30 e-Skyactiv EV übergeben. Die beiden Elektrofahrzeuge unterstützen die Mitarbeiter in Zukunft bei alltäglichen Fahrten etwa zu Behörden sowie bei Transporten. Mazda fördert seit 2009 die Einrichtung im Düsseldorfer Stadtteil Garath – nur wenige Kilometer von der Unternehmenszentrale in Leverkusen entfernt – im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe. In den vergangenen Jahren hat das Unternehmen beispielsweise den Neubau des mehrteiligen SOS-Kinderdorfzentrums sowie die Ausstattung neuer Kinderdorfhäuser unterstützt. (aum)