Citroën bringt zwei Premieren nach Düsseldorf

Die Stadt Düsseldorf feiert vom 30. Juni bis zum 2. Juli ihr traditionelles Frankreichfest und die deutsch-französische Freundschaft. In der Altstadt und am Rheinufer erwartet die Besucher ein Kultur- und Musikprogramm sowie ein kulinarisches Angebot. Citroën unterstützt zusammen mit dem Düsseldorfer Autohaus Ulmen die Veranstaltung als Partner und feiert an seinem Stand am Burgplatz die Deutschlandpremiere des Konzeptautos Oli. Außerdem wird der Berlingo 2CV Fourgonnette erstmals vor Publikum präsentiert. Das Sondermodell ist ein Umbau des italienischen Karosseriebauers Caselani zu einer modernen Ausgabe des 2CV Kastenwagen.

Vorgestellt wird auch der neue ë-C4 X. Erwartet wird außerdem Markenbotschafter Titus Dittmann. Er ist Gründer der Skateboard- und Streetwear-Marke „Titus“, setzt sich mit seiner Stiftung „skate-aid“ für Kinder und Jugendliche ein und fühlt sich seit seiner Studienzeit eng mit Citroën verbunden. (aum)