Stellantis kommt mit Gemeinschaftsstand

Für den italienisch-internationalen Multi-Marken-Konzern Stellantis wir der 61. Caravan Salon vom 26. August bis 4. September 2022 in Düsseldorf eine besondere Premiere bringen. Denn erstmals treten Fiat Professional, Citroën, Peugeot und Opel gemeinsam auf der Ausstellungsfläche der Gruppe auf. Auf dem 500 Quadratmeter großen Stand sind vier Basisfahrzeuge zu sehen, die sowohl mit Verbrennungs- als auch mit Elektromotoren und fortschrittlichen Fahrer-Assistenzsystemen ausgestattet sind.

Mehr als 600 Anbieter auf 250.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche in 16 Messehallen (drei mehr als im letzten Jahr): dies ist der 61. Caravan Salon in Düsseldorf, die wichtigste Messe in Europa für Hersteller und Käufer von Freizeitfahrzeugen. Der Stellantis-Stand auf dem Caravan Salon 2022 erstreckt sich in Halle 16 (D42) über 500 Quadratmeter und ist zum ersten Mal ein Mehrmarkenstand, der Fiat Professional, Citroën, Peugeot und Opel strategisch zur "Familie für Familien" vereint.



Die Produktfamilie, die im vergangenen Jahr durch den Zusammenschluss der FCA- und der PSA-Gruppe entstand, erweitert Möglichkeiten und ergänzt sich im Angebot. Sowohl Fiat Professional als auch Citroën sind traditionelle Akteure im Sektor der Freizeitfahrzeuge. Peugeot bietet sich in Düsseldorf die Gelegenheit, auf einen schnell wachsenden Markt zurückzukehren. Opel debütiert auf dieser Messe bei den Großraumvans, die sich besonders bei jungen Nutzer erfolgreich entwickeln. Den Herstellern von Reisemobilen stellt Stellantis seine aktuelle Produktpalette mit einer großen Auswahl an Modellen, Größen und Antrieben – Diesel oder battreieelektrisch – vor. (aum)