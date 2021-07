Mazda unterstützt SOS-Kinderdorf mit 17.000 Euro

Das SOS-Kinderdorf in Düsseldorf wird erweitert – dabei hilft auch Mazda. Als langjähriger Partner unterstützt der Importeur die Einrichtung im Stadtteil Garath erneut mit einer Spende. 17.000 Euro wurden für die Ausstattung zweier neu errichteter Kinderdorfhäuser bereitgestellt. Diese bieten Platz für 16 Kinder und Jugendliche, die aus unterschiedlichen Gründen nicht mehr in ihren Familien leben können. Ausgestattet wurden speziell die Wohn- und Esszimmer sowie Büroräume der beiden Häuser.

Noch im Bau befindet sich in Düsseldorf das neue SOS-Kinderdorfzentrum. Es besteht aus dem Pädagogischen Zentrum, einem Kindergarten und einem Mehrgenerationenhaus. Dieses Projekt hat Mazda Deutschland mit 30.000 Euro gefördert.



Der japanische Automobilhersteller arbeitet seit 2008 mit dem Verein SOS Kinderdorf zusammen. Begonnen hat alles

als Kooperation mit dem SOS-Berufsbildungszentrum in Nürnberg, ein Jahr später begann die Unterstützung der Einrichtung in Düsseldorf. (ampnet/jri)