Akribische Spurensuche: 121 Jahre Motorradgeschichte in Nürnberg

Nicht nur in Nürnberg, auch in Fürth, Erlangen, Neumarkt, Schwabach, Forchheim und Bamberg existierte von 1884 bis 2005 eine deutschlandweit einmalige Motorradindustrie. Sie erlebte zwei Höhepunkte mit anschließenden Niedergängen. Thomas Reinwald hat sich jahrzehntelang auf akribische Spurensuche begeben und fast 60 Hersteller ausfindig gemacht, die zwischen 1884 und 2005 mehr oder minder erfolgreich in der Region motorisierte Zweiräder bauten. Ihnen widmet er in seinem Buch „Nürnberger Motorradgeschichte“ 60 Kapitel, verteilt auf 256 Seiten und illustriert mit 676 Abbildungen.

Manche der Hinterhoffirmen verschwanden ebenso wie sie gekommen waren, andere wie Hercules, Zündapp oder Sachs stehen für ein großes Stück deutscher Industriegeschichte. Der Leser stößt aber auch auf Namen wie Uvex und Steib, Bing-Vergaser und sogar auf ein Stück MZ im nahe Nürnberg gelegenen Zirndorf.



„Nürnberger Motorradgeschichte“ von Thomas Reinwald ist im Zweirad-Verlag Fürth erschienen und kostet 39 Euro. (aum)