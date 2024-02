Den Hyundai online Probe fahren

Hyundai bietet in seinem Online-Showroom jetzt auch virtuelle Probefahrten an, die dank Virtual-Reality-Brille des Beraters auf dem Endgerät des Interessenten Einblick in alle Fahrzeugfunktionen geben. In kurzen Szenarien mit verschiedenen Verkehrssituationen werden dabei die Assistenzsysteme vorgestellt. Der 230 Quadratmeter große Online-Showroom mit seinen sieben Mitarbeitern ist täglich von 10 bis 22 Uhr zugänglich. Die Terminbuchung erfolgt online. Präsentiert werden vier Modelle der Marke, die virtuelle Probefahrt wird zunächst aber nur für den Kona Elektro angeboten. Weitere Fahrzeuge folgen dann später. (aum)