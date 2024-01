Elektroautos kommen immer weiter

Nicht erst seit dem plötzlichen Aus der staatlichen Förderung wachsen die Zweifel, dass Deutschland das Ziel von 15 Millionen zugelassenen Elektroautos zum Ende des Jahrzehnts erreichen wird. Es hapert an der Ladeinfrastruktur und die Preise für die Fahrzeuge sind meist deutlich höher als für einen vergleichbaren Benziner oder Diesel. Immerhin steigt nach und nach die mögliche Reichweite der Stromer, und das nicht nur nur auf dem Papier. So ermittelte der ADAC bei den 39 von ihm im vergangenen Jahr getesteten Elektroautos einen Aktionsradius von 393 Kilometern. Das sind zwar nur sieben Kilometer mehr als im Vorjahr, aber gegenüber dem ADAC-Ecotest 2021 immerhin ein Plus von 60 Kilometern.

Spitzenreiter war im vergangenen Jahr der Hyundai Ioniq 6 mit realen 555 Kilometern Reichweite, aber auch sieben weitere Fahrzeuge kamen zum Teil deutlich über 500 Kilometer. Den 2022 getesteten Reichweiten-Primus BMW iX xDrive50 mit 610 Kilometern überholte aber kein Modell. konnte allerdings noch keiner vom Thron stoßen: Er kam auf eine Rekord-Reichweite von 610 Kilometern.



Erfreulich aus Sicht des Automobilclubs: Die höhere Reichweite resultiert nicht allein aus größeren Akkus. Im Durchschnitt sank auch der Energieverbrauch. 2023 konsumierten die getesteten Elektroautos im Mittel 19,7 kWh pro 100 Kilometer. Im Vorjahr waren es 21,1 kWh und 2021 noch 21,6 kWh gewesen. Mit durchschnittlich nur 15,5 kWh Strom auf 100 Kilometer belegt im vergangenen Jahr auch hier der Hyundai Ioniq 6 den ersten Platz. Unangefochtener Sparmeister ist nach wie vor der schon 2013 getestete VW e-Up mit 13,7 kWh, den Volkswagen aber nicht mehr anbietet. Den höchsten Verbrauch zeigte im vergangenen Jahr der Audi Q8 e-Tron Sportback 55 mit 24 Kilowattstunden je 100 Kilometer. Ihm verhilft seine große Batterie aber dennoch zu einer Reichweite von 500 Kilometern. (aum)