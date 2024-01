Auch Bad Homburg ist Teil der Rallye Monte-Carlo Historique

Nur kurz nach der Rallye Monte-Carlo, die am vergangenen Wochenende stattfand, startet die Oldtimerszene mit der Rallye Monte-Carlo Historique (31.1.–7.2.). Sie beginnt wie einst das historische Vorbild mit einer Sternfahrt ans Mittelmeer. In diesem Jahr sind die Startorte das schottische Glasgow, wo es bereits am 31. Januar losgeht, sowie am Folgetag die Hauptstadt der französischen Champagne Reims, Norditaliens Wirtschaftsmetropole Mailand und in Deutschland Bad Homburg vor der Höhe.

Der Automobilclub von Deutschland (AvD) unterstützt den veranstaltenden Automobil Club de Monaco (ACM) auch in diesem Jahr bei der sportlichen Ausrichtung des deutschen Streckenabschnitts und richtet gemeinsam mit der Stadt Bad Homburg den deutschen Start aus. Interessierten Zuschauern bietet sich am Mittwoch die Möglichkeit, die Teams und Fahrzeuge beim Check-in und der technischen Abnahme auf dem Gelände der Central Garage (Niederstedter Weg 5) von etwa 14 bis 18 Uhr zu beobachten. Am Donnerstag werden sich die Teilnehmer ab etwa 13 Uhr in der Louisenstraße im Zentrum der Stadt einfinden. Ab 14 Uhr rollen die Fahrzeuge im Minutenabstand unter fachkundiger Moderation von der Startrampe am Kurhaus. Bis Freitagabend muss das Fürstentum Monaco erreicht werden, denn am Samstagmorgen geht es um 6 Uhr auf die erste von fünf Etappen mit insgesamt 16 Gleichmäßigkeitsprüfungen. Die ersten Fahrzeuge werden am frühen Mittwochmorgen (7.2.) gegen 1.20 Uhr am Ziel erwartet.



Zum Start zugelassen sind ausschließlich Fahrzeuge, von deren Typ mindestens ein Exemplar bis zur 51. Austragung der Rallye Monte-Carlo (1983) an den Start gerollt ist. Die Organisatoren planen wieder live den Rallye-Start zu streamen und zeitnah nach Anschluss der Veranstaltung ein Video auf dem Youtube-Kanal des AvD vom Auftakt in Bad Homburg zur Verfügung zu stellen. (aum)