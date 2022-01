Historische Rallye Monte-Carlo startet in Bad Homburg

Im hessischen Kurort Bad Homburg startet am 27. Januar ein Teil des internationalen Teilnehmerfelds zur 24. Rallye Monte-Carlo Historique. Die im Fachjargon „Concentration Leg“ genannte Anreiseetappe ans Mittelmeer ist eine von weiteren Sternfahrten, bei denen die Rallye-Oldtimer außerdem in Reims, der Hauptstadt der Region Champagne, sowie aus Mailand, der Hauptstadt der Lombardei, aufbrechen. Gemeinsamer Treffpunkt aller Teilnehmer ist Monaco an der Côte d’Azur.

Im Fürstentum geht es für die Teams dann am Samstag (29.1.2022) schon um sechs Uhr morgens auf die erste von vier Etappen durch die französischen Meeralpen mit insgesamt 17 Gleichmäßigkeitswertungen. Zum Start zugelassen sind ausschließlich Fahrzeuge, von deren Typ mindestens ein Exemplar bis zur 51. Austragung der Rallye Monte-Carlo (1983) an den Start gerollt ist. Die Rallye endet am sehr frühen Mittwochmorgen (2.2.2022), wenn die ersten Teams gegen 1:30 Uhr in Monaco die Zielrampe erreichen. Die aktuelle Liste aller startender Teams hat der Automobil Club de Monaco (ACM) auf seiner Internetseite veröffentlicht.



Auch in diesem Jahr unterstützt der Automobilclub von Deutschland (AvD) den ACM bei der sportlichen Ausrichtung des deutschen Streckenabschnitts und richtet gemeinsam mit der Stadt Bad Homburg den deutschen Start aus. Außerdem organisiert der Autoclub sowohl die Dokumentenkontrolle als auch die technische Abnahme der Teilnehmerfahrzeuge. Corona-bedingt werden die Teams jedoch anders als zunächst geplant nicht unmittelbar vor dem Kurhaus über die Startrampe rollen, sondern direkt aus dem nur für Teilnehmer zugänglichen Servicepark am Stadtrand in den Wettbewerb starten.



Zum Schutz der Teilnehmer, der Mitarbeiter der Organisation, aber auch des Publikums soll damit die Einhaltung der geltenden 2G-Plus-Regelung sichergestellt und der Ansammlung einer größeren Zahl von Menschen vorgebeugt werden. In diesem Sinne appelliert der AvD an alle Interessierten, in diesem Jahr ausnahmsweise auf einen Besuch vor Ort zu verzichten. Dafür soll zeitnah nach Anschluss der Veranstaltung Videomaterial auf dem Youtube-Kanal des AvD zur Verfügung stellen zu können, das einen Eindruck vom Auftakt der 24. Rallye Monte-Carlo Historique in Bad Homburg vermitteln soll (aum)