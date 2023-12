Cupra ist Partner des 37. America's Cup

Cupra ist globaler Partner des 37. America's Cup. Die älteste noch heute ausgetragene Segelregatta findet zwischen August und Oktober 2024 statt. Und zum ersten Mal in der 172-jährigen Geschichte ist Cupras Heimatstadt Barcelona der Austragungsort.

Zum Auftakt der Partnerschaft präsentierte die spanische Automarke in La Barceloneta, dem Strandviertel von Barcelona, einen „CUPRA Cube“, der als Countdown-Timer dient. Mit dem Startschuss der Segelregatta will Cupra dann die ersten Bilder des Terramar, dem offiziellen Fahrzeug des Wettbewerbs, veröffentlichen. Der elektrifizierte Sport-SUV, dessen Name eine Hommage an den Geburtsort von Cupra darstellt, wird im Rahmen des Veranstaltung erstmals vollständig enthüllt.



2024 wird zum ersten Mal in der Geschichte des Wettbewerbs auch der Puig Women's America's Cup ausgetragen. Dabei können Seglerinnen aus der ganzen Welt ihr Können unter Beweis stellen. Darüber hinaus bietet der Youth America's Cup, eine Segelregatta für Teilnehmer unter 25 Jahren, aufstrebenden Talenten die Gelegenheit, sich zu präsentieren.



Der America's Cup ist die Regatta, bei der es keinen zweiten Platz gibt – entweder man gewinnt oder man verliert, und das schon seit über 170 Jahren. Der 1851 ins Leben gerufene Wettbewerb hat eine große globale Ausstrahlung und gilt als älteste noch heute ausgetragene Segelregatta. In Barcelona findet der Wettbewerb im Bereich des Port Vell und entlang des Strandes bis zum Port Olímpic statt. (aum)