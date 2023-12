Der Termin für die AvD-Histo-Tour 2024 steht. Die sommerliche Oldtimer-Rallye mit sportlichem Anspruch findet auch im nächsten Jahr wieder in der zweiten August-Woche im Dreiländereck Deutschland-Luxemburg und Belgien statt. Auf die Teilnehmer warten viele neu ausgearbeitete Routen durch die Mittelgebirgsregionen Eifel und Ardennen. Unterwegs werden die Teams vier legendäre Rennstrecken ansteuern, wo es jeweils eine Gleichmäßigkeitsprüfung (GLP) zu absolvieren ist.

Los geht es am Mittwoch, 7. August, am Nürburgring mit dem Check-in und der technischen Abnahme. Anschließend steht auf der Grand Prix-Strecke die erste von rund 25 geplanten GLP auf dem Programm. Ziel ist es, die in der ersten Runde selbst gesetzte Sollzeit in den folgenden Runden möglichst genau zu wiederholen.



Der zweite Tag steht zunächst im Zeichen der touristischen Ausfahrt durch schattige Wälder, kurvige Anfahrten zu Anhöhen mit Fernsicht und wieder hinab ins Tal. Am späten Nachmittag geht es auf dem Circuit de Spa-Francorchamps wieder auf die Rennstrecke. Tags darauf stehen am Freitag Zolder und die Nordschleife des Nürburgrings auf dem Programm. Dazwischen geht es über ausgewählte touristische Strecken. Abends findet dann die Siegerehrung statt. Quasi als Verlängerungsoption erhalten alle Teams als Teil ihrer Nennung für die AvD-Histo-Tour zwei Wochenendtickets für den 51. AvD-Oldtimer-Grand-Prix (9. bis 11. August 2024) sowie einen Parkschein für das unmittelbar an der Haupttribüne gelegene Parkhaus.



Die AvD-Histo-Tour zählt als offizieller Wertungslauf der Deutschen Classic Serie. Das gilt ebenfalls für die Gesamtwertung zum Deutschen Classic Pokal 2024, für die das Rallye-Ergebnis erneut relevant sein wird.

Wie aus den Vorjahren bekannt, beinhaltet das Nenngeld der AvD-Histo-Tour (ab 3250 Euro pro Fahrzeug) neben drei Übernachtungen in Vier-Sterne-Hotels auch Mittag- und Abendessen einschließlich Getränken an den Rallye-Tagen. Zur Teilnahme an der AvD-Histo-Tour zugelassen sind Old- und Youngtimer bis Baujahr 2002. Nennungen können ab dem 18. Dezember über die Homepage des AvD abgegeben werden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. (aum)