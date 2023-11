Grüner Campus in Rüsselsheim

Stellantis plant in Rüsselsheim bis zur Mitte des Jahrzehnts eine CO2-neutrale Firmenzentrale. Neben dem deutschen Konzernsitz entsteht dort im Rahmen des Projekts Grüner Campus („grEEncampus“) auch das neue globale Hauptquartier von Opel. Parallel dazu wird der Immobilienentwickler VGP Group an der Mainzer Straße und der Bundesstraße 43 in rund zwei Drittel der angebotenen Flächen investieren. Über den Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. Die Pläne für die Entwicklung des künftigen Technologieparks orientieren sich am von der Rüsselsheimer Stadtverordnetenversammlung beschlossenen Rahmenkonzept. (aum)