Stellantis übernimmt aufgrund der hohen Auslastung am traditionellen Opel-Stammsitz in Rüsselsheim 50 Leiharbeiter in unbefristete Festanstellung. Für 100 weitere wird die Beschäftigungszeit von 18 auf 36 Monate verlängert. Im Werk Rüsselheim sind 1600 Mitarbeiter fest angestellt. Dort werden in zwei Schichten alle Astra-Modelle und der DS 4 gebaut. (aum)