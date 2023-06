Aussuchen, einsteigen und sofort losfahren

Opel lädt für Sonnabend, 1. Juli 2023, lädt zum Tag der offenen Tür nach Rüsselsheim ein. Dort findet von 10 bis 15 Uhr der „Family & Friends Day" statt. Das Motto für alle, die sich dabei ein neues Auto zulegen wollen, lautet: aussuchen, Sonderkonditionen nutzen, einsteigen und losfahren.

Zum Opel-Verkauf an Mitarbeiter in der Mainzer Straße 95 (M118) zu kommen, lohnt sich mehrfach, denn auch Freunde und Familienangehörige kommen am 1. Juli in den Genuss von Mitarbeitervorteilen. So können Altfahrzeuge aller Marken in Zahlung geben und mit dem Sofortleasing der Neue gleich mitgenommen werden. Beim Kauf eines vorspezifizierten Opel Corsa gibt es unter anderem 35 Prozent Preisvorteil. Für auf alle online verfügbaren Gebrauchtwagen im Opel Store (außer Corsa) wird ein Nachlass von 500 Euro gegeben. Für Vergnügen sorgen nicht nur Probefahrten im Astra Sports Tourer, sondern auch Begegnungen mit der Markengeschichte, Informationen zur Elektromobilität, Spiel, Musik und Speisen. (aum)