Stellantis-Standort Mirafiori wird dritter „grEEn-campus“

Nach Poissy in Frankreich und Rüsselsheim in Deutschland soll nun auch der dritte Stellantis-Standort Mirafiori im italienischen Turin zu einem „grEEn-campus“ werden. Mit dem Programm zur Transformation von Arbeitsstätten zielt der Mehrmarken-Konzerns darauf ab, durch „innovative, nachhaltige und kollaborative Ansätze die Wurzeln des Automobildesigns, der Forschung und Entwicklung sowie der zentralen Funktionen von Stellantis zu stärken“. Das „EE“ in „grEEn-campus“ stehe dabei für das Engagement für die Umwelt („Environment“) und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter („Employees“).

In Kombination mit anderen von Stellantis ergriffenen Initiativen soll die Neugestaltung der historischen Gebäude außerdem das in der Strategie „Dare Forward 2030“ festgelegte Ziel befördern, bis zum Jahr 2038 ein kohlenstoffneutrales Unternehmen zu werden. Die verbleibenden Emissionen sollen im einstelligen Prozentbereich kompensiert werden. Nach ihrer Eröffnung sollen die neuen Bürogebäude mehr Energie erzeugen als sie verbrauchen sowie renovierte und bestehende Gebäude kohlenstoffneutral genutzt werden.



Die „grEEn-campus“-Standorte sind in den geschichtsträchtigen Kernländern von Stellantis verwurzelt. Die Arbeiten am Standort Poissy haben begonnen, die detaillierte Designstudie für Rüsselsheim ist abgeschlossen, und das Projekt Mirafiori beginnt gerade, wobei das historische Bürogebäude von Mirafiori, Corso Agnelli, Teil des Projekts ist. Weitere „grEEn-campus“-Standorte sollen zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben werden. (aum)