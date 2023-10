Online-Terminbuchung bei Mazda immer beliebter

Wer einen Werkstatttermin für seinen Mazda vereinbaren will, kann das immer häufiger online per Smartphone, Tablet oder PC. Die Zahl der Händler, die diesen Service anbieten, wächst ständig. So können beispielsweise Termine für planmäßige Inspektionen und Wartungen, außerplanmäßige Reparaturen oder auch der jetzt anstehenden Wechsel auf Winterräder gebucht werden. Der große Vorteil: Die Terminverienbarung ist rund um die Uhr und von überall aus möglich und laut Mazda in nicht einmal zwei Minuten erledigt.

Bei der Online-Buchung wir das Fahrzeug wird per Kfz-Kennzeichen oder über die Fahrzeug-Identifizierungsnummer erkannt und dem Kunden werden freie Termine bei seinem Händler vorgeschlagen. Turnusgemäß werden anstehende Wartungen sowie etwaige offene Service- und Rückrufaktionen angezeigt. Nach erfolgreicher Buchung erhält der Kunde eine Bestätigung, wird automatisch rechtzeitig an den Termin erinnert und kann bei Bedarf auch Änderungen vornehmen.



Auch für die Händler und Servicepartner bedeutet das Verfahren eine Arbeiterleichterung und Zeitersparnis. Darüber hinaus lassen sich die Termine für die verschiedenen Serviceleistungen gezielter steuern. Kunden können das Angebot sowohl über die Homepage www.mazda.de, über die Webseite des jeweiligen teilnehmenden Mazda Händlers als auch über die „My Mazda“-App nutzen. (aum)