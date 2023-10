Porsche Museum startet Jubiläums-Jahresendspurt

Porsches Jubiläumsjahr neigt sich langsam dem Ende. Mit der Sonderausstellung „75 Jahre Porsche Sportwagen“ präsentiert das unternehmenseigene Museum noch bis zum 7. Januar die erfolgreiche Geschichte der Zuffenhausener Sportwagenschmiede. Bislang offenbar mit großem Erfolg. „Noch nie haben so viele Gäste unser Porsche Museum in einem Monat besucht wie im August 2023“, sagt Achim Stejskal, Leiter Porsche Heritage und Museum. „Wir durften mehr als 70.000 Besucherinnen und Besucher empfangen.“ Schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Jahr 2023 das bisher zweitbeste seit Eröffnung des Museums im Januar 2009 wird. Jetzt startet der Jahresendspurt mit zahlreichen weiteren Veranstaltungen.

Für alle, die nicht nach Zuffenhausen kommen können oder die Jubiläumsausstellung ein weiteres Mal aus dem Wohnzimmer genießen möchten, bietet das Porsche Museum einen 360-Grad-Rundgang an. Das digitale Angebot hält unter anderem fünf Fahrzeuge zum virtuellen Platznehmen bereit, darunter den Jubilar 356 „Nr. 1“ Roadster, und ist ebenfalls bis zum 7. Januar 2024 verfügbar.



Das Porsche Museum lädt jedoch nicht nur Erwachsene auf eine Zeitreise durch die vergangenen 75 Jahre Markengeschichte ein. Auch für Kinder gibt es zwei neue Rundgänge mit je sechs Erlebnisstationen, die Teil der Dauerausstellung sind. Die Mädchen und Jungen können dabei zwischen zwei Geschichten der Porsche 4Kids Entdeckertouren wählen. Beides mal gilt es, Suchaufgaben zu bewältigen, Rätsel zu lösen, spielerisch zu experimentieren und zu lernen. In den Herbstferien vom 28. Oktober bis einschließlich 5. November bietet Porsche für Kinder zwischen vier und 13 Jahren außerdem kostenfreie Führungen durch das Museum an.



An Jugendliche und junge Erwachsene von 15 bis 19 Jahren richtet sich der Workshop „Social Media Ready“, bei dem am 11. November je 15 Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam mit Filmemacher André Döbert professionelle Reels erstellen lernen. Der erste Workshop für 30 Euro findet von 10 bis 13 Uhr statt, der zweite von 14 bis 17 Uhr. Am 12. November übernimmt Fotograf Micha Pawlitzki jeweils 90-minütige Workshops. Start ist um 11, 13:30 und 15:30 Uhr, die Teilnahme kostet 15 Euro und kann per E-Mail über info.museum@porsche.de gebucht werden oder direkt über die Internetseite des Porsche Museums.



Am 3. Dezember ist der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung. Aus diesem Grund haben vom 28. November bis einschließlich 3. Dezember Menschen mit Schwerbehindertenausweis und deren Begleitpersonen während der Öffnungszeiten nicht nur freien Eintritt ins Porsche Museum, sie können ebenso an kostenfreien Führungen mit besonders geschulten Guides teilnehmen. Darüber hinaus wird am Wochenende des 2. und 3. Dezember der Rennwagen des querschnittsgelähmten US-Amerikaner Tim Horrell ausgestellt sein. In diesem Jahr ging er im deutschen GTC Race mit einem Porsche 718 Cayman GT4 RS Clubsport von W&S Motorsport an den Start. Um ihn zu steuern, wurde der Rennwagen von PARAVAN-Mobilitäts-Experten speziell auf Horrells Bedürfnisse angepasst: Das Fahrzeug bedient er mit einem Gasring, der auf dem Lenkrad installiert ist, sowie mit einem Bremshebel per Hand.



Für Familien mit zwei Erwachsenen und Kindern bis 18 Jahren ist bei einem Besuch des Porsche Museums weiterhin das Familienticket für 24 Euro erhältlich. Es beinhaltet den Eintritt für maximal fünf Personen, das Porsche 4Kids Entdeckerbuch sowie die einmalige Parkgebühr. (aum)