Porsche feiert auch am Großglockner

Mit der bislang umfangreichsten Sonderausstellung feiert das Porsche-Museum in Stuttgart die 75-jährige Markengeschichte ein. Sie begann am 8. Juni 1948 mit der allgemeinen Betriebserlaubnis für den Porsche 356 „Nr. 1“ Roadster. Die Fahrzeug- und Technikschau „Driven by Dreams“ wird noch bis zum 7. Januar 2024 zu sehen sein.

Das Ausstellungskonzept setzt auf Themeninseln, fasst Dekaden zusammen und digitale Animation und wirft auch einen Blick in die Zukunft. Die Feierlichkeiten zum Jubiläum gehen über die Landesgrenzen hinaus. Ab dem 23. Juni widmet das Verkehrshaus der Schweiz in Luzern dem 75. Geburtstag des Sportwagenherstellers eine Ausstellung. Mit etwa 600.000 Gästen pro Jahr ist es das meistbesuchte Museum des Landes. Das Porsche Museum wird neben verschiedenen Leihgaben ebenso mit dem speziell für das Jubiläumsjahr konzipierten Heritage-Truck „Driven by Dreams“ vertreten sein, der zuvor in Rumänien, Kroatien und Italien Station gemacht hat. Außerdem wird das Jubiläum der Marke auf 2369 Metern Höhe im Museum Großglockner Hochalpenstraße in Österreich begangen.



Und zum Jubiläum nicht fehlen darf der „Chronograph 1 – 75 Jahre Porsche Edition“ der Unternehmenstochter Porsche Design. Die Tachymeterskala sowie die Tag- und Datumsanzeige sind in der aktuellen Markenschrift gehalten. Auf der Rückseite, hinter dem Saphirglasboden, zitiert der Aufzugsrotor des mechanischen Uhrwerks die Form der berühmten Fuchsfelge des 911. Hergestellt werden 475 Stück zum Preis von 9975 Euro. (aum)