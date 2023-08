Die IAA an der Isar – zehn gute Gründe für einen Besuch

Die Vorbereitungen der zweiten IAA Mobility in München laufen auf Hochtouren. In den Messehallen in München-Riem, aber vor allem auf den Plätzen in der Münchner Innenstadt legen sich Messebauer und Handwerker mächtig ins Zeug. Aber auch die Kritiker der IAA werden nicht müde: Große Autohersteller fehlten, die Zahl der neuen Autos sei übersichtlich, eine solche Messe aus der Zeit gefallen, monieren sie. Also lohnt es überhaupt, sich vom 4. bis 10. September in die bayerische Landeshauptstadt aufzumachen? Wir haben zehn gute Gründe aufgelistet, die IAA Mobility in München zu besuchen.