Ticketverkauf der IAA Mobility 2023 in München hat begonnen

Ab sofort können Fachbesucherinnen und Fachbesucher der IAA Mobility 2023 in München (05.-10. September) Tickets für den IAA Summit und der IAA Conference bestellen (www.iaa-mobility.com). Beide Events finden bis einschließlich Freitag (08. September) auf dem Messegelände statt und sind in erster Linie für Vertreterinnen und Vertreter aus verschiedenen Mobilitätsbranchen sowie aus Politik, Gesellschaft und Wissenschaft vorgesehen. Die Ausstellungsflächen in der Innenstadt, der sogenannte „Open Space“, ist für alle Besucherinnen und Besucher bis einschließlich Sonntag (10. September) kostenlos.

Die Tagesticket-Frühbucherpreise fürs Messegelände starten ab 149 Euro. Ab 14. August kosten sie online 175 Euro, bei Kauf vor Ort 220 Euro. Darüber hinaus werden auch 4-Tages-Tickets (ab 419 Euro), Gruppen-Tickets sowie „Youngster-Tickets“ für Auszubildende, Studierende oder Praktikanten ab 49 Euro angeboten. Im Ticket ist der Zugang zum IAA Summit sowie zu allen Vorträgen der IAA Conference inkludiert. Angeboten wird außerdem ein so genanntes „GoGreen“-Ticket für vier Euro Aufpreis, der in internationale Klimaschutzprojekte fließen soll. (aum)