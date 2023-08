Opel verspricht völlig neuartigen IAA-Auftritt

Opel zeigt auf der kommenden IAA Mobility 2023 in München drei Weltpremieren. Während das Konzeptfahrzeug Experimental einen Ausblick auf kommende Modelle und Technologien der Marke geben soll, werden die beiden neuen Stromer Corsa Electric und Astra Sports Tourer Electric schon bald auf der Straße zu sehen sein. Präsentiert werden sie an zwei Standorten, auf dem IAA Summit des Messegeländes und auf dem Open Space am Odeonsplatz in der Münchener Innenstadt. Opel verspricht Fachbesuchern und breitem Publikum einen völlig neuartigen Auftritt.

Dabei soll das Standkonzept an beiden Standorten in Machart und Materialien ein transparentes Design und digitales Erlebnis vermitteln. Die verwendeten Stoffe, Töne und Strukturen spiegeln die Materialien wider, die auch für das Konzeptfahrzeug Experimental entwickelt wurden. Auf großen Screens können Besucher vor Ort an einem speziellen Terminal mit einer eigens entwickelten Bild-KI verschiedenste Hintergründe entwerfen und die Studie so auf dem dahinterliegenden Screen einbetten, auf das eigene Smartphone downloaden und auf Social Media teilen.



Außerdem soll es keine überflüssigen Exponate, Hintergründe oder Materialien geben. Die IAA-Besucher sollen auf dem Summit genauso wie auf dem Open Space in der City keinen überdimensionierten Stand vorfinden, der in die Umgebung gestellt wie ein Fremdkörper wirken würde. Unter der Maxime: „Wir wollen eine Botschaft hinterlassen – und keinen Müll!“ soll die gesamte Konstruktion der beiden Auftrittsareale einem reduzierten CO2-Fußabdruck und einer wiederverwertbaren Kreislaufwirtschaft dienen.



So kommen vorwiegend Leichtbaumaterialien zum Einsatz, die von der Herstellung bis hin zum An- und Abtransport weniger Ressourcen benötigen und viele Stand-Elemente lassen sich wiederverwenden sowie recyclen. Auch die als Zwischenwände fungierenden Bildschirm-Module sind ebenso wie weitere Aufbauten für zukünftige Messen oder Auftritte nutzbar. LED-Technologie reduziert den Strombedarf und die Böden bestehen aus recyclingfähigem Material. (aum)