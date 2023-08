AvD und Eintracht Frankfurt bauen Zusammenarbeit aus

Der in Frankfurt am Main beheimatete Automobilclub von Deutschland (AvD) und Fußballclub Eintracht Frankfurt haben ihre bestehende Kooperation für die Bundesliga-Saison 2023/2024 verlängert und wollen die Zusammenarbeit nun deutlich ausbauen.

So ist der AvD ab sofort offizieller „Profifußball-Partner von Eintracht Frankfurt“ und wird während der Heimspiele immer wieder auf allen LED-Banden im gesamten Rund des Stadions präsent sein. Darüber hinaus werden die Angebote und Leistungen des Automobilclubs auch im Club-Newsletter und dem Club Magazin der Eintracht integriert.

Die über 130.000 Eintracht-Mitglieder werden zudem von einer speziellen AvD Mitgliedschaft zu Vorzugskonditionen profitieren, welche aktuell vorbereitet wird. Mit ihr können sich die Fans nicht nur bei Fahrten zu Auswärtsspielen weltweit gegen Pannen und andere Mobilitätsrisiken absichern.



Benedikt Preussner, Marketingleiter des AvD: „Für beide Partner ist das ein ‚Perfect Match‘: Beide Clubs tragen den Adler im rot-weißen Logo, beide Clubs haben eine enge Beziehung zu ihrer Heimatstadt Frankfurt am Main und beide Clubs wurden 1899 gegründet, werden also im kommenden Jahr 2024 ihr 125. Gründungsjubiläum feiern können.“ (aum)