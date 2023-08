Die Top Ten der Woche bei der Autoren-Union Mobilität

Auf einmal kommen alte Bekannte wieder ins automobile Spiel, die wir gern vergessen hätten. Einst bestand der einzige Vorteil von Trommelbremsen in dem Handbremshebel, mit dem Drift-Anfänger leichter die Drehung einleiten konnten. Beim Elektroauto sollen die Trommeln aber Kosten sparen und nicht den Spieltrieb fördern. Vorausgesetzt, die Rekuperation des Motors ist eingeschaltet und verzögert, muss die Trommel ja nur noch einen kleinen Rest Bremsleistung aufbringen. Da reicht die Trommel trotz Batteriemasse?

550.061 Fotos und Videos lieferte unser Server in den vergangenen sieben Tagen als Downloads an unsere rund 300.000 Leser und an Medien aus. Bei den Fotos lag eine Szene der Prototypenfahrt mit dem Audi Q6 e-Tron vor, bei den Videos eines, das den neuen Skoda Superb noch im Tarnlook zeigt. (aum)