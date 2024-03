Wieder „business as usual“ bei den Medien der Autoren-Union Mobilität

Unsere Rekordzahl von 1,4 Millionen Abrufen in der vergangenen Woche verstehen wir historisch. Der Automobilsalon in Genf war immer der erste eines Jahres mit strategischem Charakter in Europa. Da lohnt sich für Auto-Fans und -Berichterstattung jeder Aufwand, auch bei der Recherche nach berichtenswertem Material. Das treibt immer auch unsere Abrufzahlen. Doch dieser erste Post-Pandemie-Salon bot vor allem den Chinesen eine Bühne und uns eine gute Gelegenheit, einen Rekord zu melden.

Von den 488.636 abgerufenen Texten waren dies die Top Ten der Woche:



1. Interview mit Hymer-Chef: Vor allem Kompakt-Camper sind gefragt

2. Fahrbericht Yamaha MT-09: An vielen Schrauben gedreht

3. Fiat Pandina: Kosenamen für den Millionenseller

4. Ikonische Motorräder für Enthusiasten

5. Alfa Romeo und die 33

6. GWM Wey 03: Als Plug-in-Hybrid fährt er allen davon

7. Opel ergänzt Grandland-Angebot um Mild-Hybridantrieb

8. Jaguar Land Rover: Unter Strom

9. Dodge Charger: Die Rettung der Seele

10. Neuer VW Passat nur noch als Kombi



377.643 Fotos und 6017 Videos lieferte unser Server in den vergangenen Tagen an unsere rund 300.000 Leser und die Kollegen in den Redaktionen als Downloads aus. Bei den Fotos lag vergangene Woche das vom VW ID 7 Tourer vorn, bei den Videos ein Gang durch die gemeinsame Brennstoffzellen-Produktion von Hyundai und General Motors im US-Bundesstaat Michigan. (aum)