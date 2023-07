In drei Jahren von der Studie zur Serie

1995 präsentierte Audi auf der IAA in Frankfurt ein sportliches Showcar. Die Resonanz war groß, zum Ende des Jahres fiel dann die Entscheidung, die Studie in ein Serienfahrzeug zu überführen: Der Audi TT war geboren. 1998 begann die Produktion. Unter dem Titel „State of the ArTT“ zeigt das Audi-Museum in Ingolstadt zum 25-jährigen Jubiläum der Baureihe eine Sonderausstellung. Zu den Exponaten gehören unter anderem der TT Quattro Sport von 2005, den TTS Pikes Peak „Shelly“ von 2009, der Audi TT Ultra Quattro Concept von 2013 oder das 2010er-Siegerfahrzeug aus dem Audi-TT-Cup. Die Sommerausstellung ist von morgen an bis zum 24. September zu sehen. (aum)