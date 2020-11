Audi TT und TTS mit Akzenten in Bronze

Audi bringt im zweiten Quartal des nächsten Jahres vom TT und TTS die Sonderedition „Bronze Selection“. Die von der Audi Sport GmbH aufbereiteten Modelle tragen Sitzblenden, Mittelkonsole und Luftausströmer in Feinlack bronze, Kontrastnähte in Kupfer zieren die Sportsitze Plus. Im Bronzeton gehalten sind auch die 20-Zoll-Räder im 5-V-Speichen-Stern-Design sowie die folierten Audi-Ringe auf den Seitenschweller. Wählbare Karosseriefaben sind Chronosgrau, Gletscherweiß und Mythosschwarz.

TT und TTS Bronze Selection verfügen serienmäßig über LED-Scheinwerfer und -Heckleuchten, ein B-&-O-Soundsystem, Dekoreinlagen in Alu Drift und ein erweitertes Lederpaket mit Kontrastnähten in der Farbe Kupfer. Zwei große, runde Endrohre mit verchromten Blenden rechts und links bilden beim TT den Heckabschluss. Beim TTS schließt das Heck wie gewohnt mit zwei Doppel-Endrohren ab. Das Wabengitter des Kühlergrills ist beim TT schwarz glänzend, beim TTS titanschwarz matt.



Das Editionspaket Bronze Selection kostet für den TT 6190 Euro und 4490 Euro beim TTS. Bestellungen sind ab Frühjahr zeitnah mit dem Auslieferungsbeginn möglich. (ampnet/jri)