Kurios – exzentrisch – sportlich: Nur für den Hausgebrauch

JDM (Japanese Domestic Market) lautet der Code, der allen Fans japanischer Automobilkultur ein breites Grinsen ins Gesicht zaubert. Über 90 hierzulande unbekannte Baureihen mit kultigen Coupés, fantasievoll gestylten Vans, kuriosen Kei-Cars oder plüschigen Luxuslimousinen hat Toyota speziell für den Heimatmarkt entwickelt – faszinierende Fahrzeuge, die im Mittelpunkt des nächsten Public Openings der Toyota Collection am Sonnabend, 1. Juli 2023, stehen.

Die einzigartige Automobilsammlung auf dem Gelände von Toyota Deutschland (Toyota-Allee 2, 50858 Köln) bringt am ersten Sonnabend im Juli von 10 bis 14 Uhr einen JDM-Thementag mit automobilen Raritäten zum Staunen über WiLL Cypha, Toyota Blade Master, Crown Majesta, Toyota Century und Trueno. Der Eintritt zum Public Opening ist frei, das Einsteigen in fast alle der insgesamt 85 dort präsentierten Toyota- und Lexus-Modelle aus sieben Jahrzehnten ist erlaubt.



Das gilt auch für den kleinen grellgrünen Toyota Sera, der schon auf Autoshows der 1990er seine spektakulären Scherentüren in den Himmel streckte. Wellness-Features, die das japanische Kaiserhaus schätzt, hält der Toyota Century bereit. Unter der mächtigen Haube dieses Luxusliners arbeitet ein flüsternder Riese: der erste in Serie gebaute asiatische V12-Motor.



Zur JDM-Welt zählt aber auch ein Feuerwerk an Dynamikern, das bei Sportwagenfans, Konsolenspielern oder der Drift-Challenge-Community Pulsrasen bewirkt. Ob Toyota Sprinter Trueno (AE86), Levin, Cynos, Curren oder Soarer – diese schönen Schnellen sind dem Land der aufgehenden Sonne vorbehalten geblieben. Große Emotionen wecken kann beim JDM-Thementag auch ein über 30 Jahre altes Trueno Sportcoupé AE86 wecken, mit dem ein junger Mann aus Malaysia über 30.000 Kilometer durch 25 Länder reiste, um in Duisburg seine Braut zur Hochzeit abzuholen. Zu ihrem traditionellen Treffen vor den Toren der Ausstellungshalle will die Toyota Community diesmal außerdem originelle Typen wie einen kleinen WiLL Cypha mitbringen, der zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit einem damals bahnbrechenden Internetzugang beeindruckte.



Auch der 2006 vorgestellte Toyota Blade Master zählt zum spektakulären Line-up. Überrascht diese japanische Interpretation des in Europa verkauften Toyota Auris doch durch einen 3,5-Liter großen V6 und exklusive Ausstattungsdetails wie Alcantara-Applikationen im Cockpit. Raffinierte Komforterlebnisse verspricht auch die repräsentative Limousine Crown Majesta. Dagegen machen kubische Kei-Cars oder loungeartig gestaltete Vans wie der Toyota Vellfire sogar Megastaus in Japans Metropolen erträglich: Viel Raum auf kleiner Grundfläche schaffen, darin sind die Menschen im dicht besiedelten Japan geniale Künstler.



Kostenlose Expertenführungen durch die Ausstellungshalle der Toyota Collection geben beim Public Opening weitere Einblicke in die Eigenheiten der JDM-Kultur, darunter die Rechtslenkung (in Japan gilt Linksverkehr), die Offenheit für neue Technologien (schon 1996 wurde der Toyota RAV4 FCEV als Wegbereiter für eine wasserstoffbasierte Gesellschaft vorgestellt) oder raffinierte Designs wie filigrane Hardtop-Dächer, die hohe Präzision und Qualität im Karosseriebau erfordern. Wer Lust verspürt, selbst ein Japan-Modell zu erwerben, sollte die „Fragestunde JDM-Import“ nicht verpassen. Experten geben im direkten Dialog nützliche Infos rund um das Thema Fahrzeug-Import aus Japan. (aum)



Welche Anziehungskraft die Thementage der Toyota Collection ausstrahlen, zeigte sich zuletzt Anfang Juni: Der spektakulär schnelle Toyota Supra (Toyota GR Supra Kraftstoffverbrauch kombiniert: 8,8-7,1 l/100 km; CO₂-Emissionen kombiniert: 198-161 g/km – nach WLTP) und Japans meistverkauftes Sportcoupé, die legendäre Celica, zogen rund 1.500 Besucher aus ganz Deutschland und Nachbarländern in die Sammlung klassischer Toyota Modelle, ein neuer Rekordwert bei den monatlichen Public Openings. Zu den Highlights dieses frühsommerlichen Festivals zählten das vielleicht größte Treffen von Celica Cabriolets, scharfe Rallye-Versionen, seltene JDM-Celica und formvollendete Celica Liftback der 1970er. Hinzu kam ein großes Startfeld ikonischer Supra aus vier Generationen inklusive des aktuellen Pulsbeschleunigers Toyota GR Supra (A90).



Aktuelle Informationen und News über die Toyota Collection und Public Openings gibt es auf facebook.com/ToyotaCollectionDeutschland/ und auf www.toyota-collection.de. Auf der Website ist auch die Anmeldung zum kostenlosen Newsletter möglich, der ebenfalls über Events und neue Exponate auf dem Laufenden hält. (aum)