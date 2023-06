Mit Originalzubehör in den Urlaub

Die Hauptreisezeit beginnt und viele Hersteller bieten Originalzubehör für die Fahrt in den Urlaub an. Um für alle Eventualitäten im Ausland vorbereitet zu sein, bietet beispielsweise Opel für seine Elektromodelle und Plug-in-Hybride ein Mode-3-Ladekabel sowie den Universal Charger mit vier Adaptern im Set – CEE-16-Stecker (3-phasig) für Industriesteckdosen (Drehstrom), CEE-32-Stecker (1-phasig) sowie Typ-EF-Stecker für Haushaltssteckdosen und Typ-2-Stecker für öffentliches Laden – an. Eine passende Aufbewahrungstasche gibt es ebenfalls.

Mit bis zu 1553 Litern Ladevolumen hält etwa der Astra Sports Tourer bereits viel Platz fürs Reisegepäck bereit. Doch sollten selbst diese einmal nicht ganz ausreichen, führt Opel Transport- und Trägersysteme im Sortiment. Dort finden sich Dachboxen und Fahrradträger für Dach und Heck von Thule. Wer noch mehr Gepäck in den Zelturlaub oder den Wohnwagen mitnehmen möchte, der findet eine Anhängerkupplung mit abnehmbarem Kugelkopf. Eine doppelseitig verwendbare Laderaumschale mit Antirutschbeschichtung schützt den Kofferraumboden vor verschmutzten Wanderschuhen oder nasser Sportausrüstung. Das für den Astra Sports Tourer erhältliche Laderaumtrenngitter hält Gepäck oder auch mitfahrende Haustiere sicher an ihrem Platz im Heckabteil, während eine Ladekanten- oder Türeinstiegsschutzfolie unliebsamen beim Ein- oder Ausladen vorbeugt. Schmutzfänger für die Kotflügel wiederum schützen den Lack vor spritzendem Schlamm, Steinen, Split oder Schnee.



Unter dem Begriff „Flex Connect“ bietet Opel außerdem eine Reihe von Halterungen oder einen Klapptisch für den Innenraum an. Der Basisträger wird an den Kopfstützen der Vordersitze angebracht.



Und wer nach dem Sommer- schon den nächsten Winterurlaub plant, kann bereits jetzt bei den Opel-Vetriebspartnern oder online über opel.de Winterkompletträder, Ski- oder Snowboardträger von Thule bestellen. (aum)