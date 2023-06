Deutsche Verkehrswacht für Tempo 130 und 80

Die Deutsche Verkehrswacht (DVW) hat sich auf ihrer Jahreshauptversammlung in Rostock-Warnemünde klar für Tempolmits ausgesprochen. Sie sollen die Verkehrssicherheit erhöhen. In entsprechenden Beschlüssen der Mitgliederversammlung fordert der Verband ein allgemeines Tempolimit von 130 km/h auf Autobahnen. Auf Landstraßen soll die Regelgeschwindigkeit auf 80 km/h gesenkt werden. Nur auf entsprechend ausgebauten Strecken sollen weiterhin höhere Geschwindigkeiten erlaubt sein. Ungewöhnlich: Auch für Lkw sollen 80 km/h statt 60 km/h auf Landstraßen gelten, um die Differenzgeschwindigkeit auszugleichen und den „Überholdruck“ von Pkw-Fahrern zu verringern. Ein dritter Beschluss fordert den Bund auf, Kommunen die Möglichkeit zu geben, innerorts Tempo 30 in Eigenregie anzuordnen. (aum)