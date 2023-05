IAA Mobility 2023: Opel feiert drei Premieren

Opel wird bei der IAA Mobility in München (5.–10.9.) drei Premieren feiern. Sie alle stehen im Zeichen der Elektromobilität. Erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt wird der Astra Sports Tourer Electric. Sein Debüt gibt außerdem der überarbeitete Corsa. Deutschlands erfolgreichster Kleinwagen der vergangenen beiden Jahre bekommt eine Auffrischung. Als Corsa Electric ist er zudem in Zukunft auf Wunsch mit einem stärkeren Motor und mehr Reichweite erhältlich. Das dritte Modell will Opel noch nicht verraten.

Die Marke präsentiert sich zur IAA auf dem Summit der Münchener Messe. Darüber hinaus können alle Besucher die Fahrzeugpremieren in der Innenstadt auch auf der Ludwigstraße ganz in der Nähe des Odeonsplatzes erleben. (aum)