IAA 2023: Die Stimmung war besser als erwartet

Nach der vor allem im Vorfeld eher kritisch betrachteten Premiere vor zwei Jahren darf die zweite Nachfolgeveranstaltung der traditionellen IAA in Frankfurt als Erfolg gewertet werden. Das Konzept, die Fachbesucher in die Messehallen zu locken und das breite Publikum direkt in der Münchener Innenstadt anzusprechen, ging auf. Es wurden 100.000 Besucher mehr gezählt als 2021. Und auch die Autohersteller zeigten mit einigen Neuheiten und Studien Flagge. Vor allem aber nutzten die chinesischen Marken die große Bühne. (aum)