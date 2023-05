Dacia sponsert die UMTB World Series

Dacia unterstützt auch 2023 die UMTB World Series als Sponsor. Die Marke tritt bei den europäischen Veranstaltungen der Trailrunning-Serie als offizieller Technik- und exklusiver Autopartner auf. Dacia unterstützt die im vergangenen Jahr ins Leben gerufene Laufserie unter anderem mit Fahrzeugen für die Logistik. Die UMTB World Series umfasst 35 Wettbewerbe auf fünf Kontinenten. Die besten Läuferinnen und Läufer qualifizieren sich für das Finale am Mont Blanc vom 28. August bis 3. September, das dem Championat seinen Namen gibt: Ultra Trail du Mont Blanc (UMTB).

Je nach Veranstaltung treten die Teilnehmer in bis zu vier Wertungsklassen an: über 20 Kilometer, 50 Kilometer, 100 Kilometer oder 100 Meilen (161 Kilometer). Dabei müssen sie bis zu 11.000 Höhenmeter bewältigen. Für die Läuferinnen und Läufer gilt das Prinzip der „teilweisen Autonomie“, das heißt: Sie führen eine Pflichtausrüstung mit sich und erhalten nur an offiziellen Stationen Unterstützung. Bei Ankunft im Ziel bekommen die Besten sogenannte „Running Stones“. Diese Steine dienen als Los bei der Vergabe der Startplätze für das UTMB-Finale am Mont Blanc. (aum)