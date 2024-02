Genf 2024: Dacia mit drei Premieren

Als einer der wenigen Autohersteller ist Dacia in der kommenden Woche auf dem Auto-Salon in Genf vertreten. Auf einem 900 Quadratmeter großen Stand in Halle 4 präsentiert die rumänische Renault-Tochter die Neuausgaben des Kompakt-SUV Duster und seines Elektro-Minis Spring sowie den kürzlich enthüllten Rennwagen Sandrider für die Rallye Dakar.

Die dritte Generation des Dacia Duster wird auf dem Genfer Auto-Salon offiziell zum ersten Mal der Öffentlichkeit präsentiert. Seit seinem Debüt 2010 wurde das SUV weltweit über 2,4 Millionen Mal verkauft. Auch die dritte Generation auf der neuen, variablen CMF-B-Plattform ist wieder als 4x2- sowie 4x4-Variante erhältlich und stellt ab 18.950 Euro das beste Preis-Leistungs-Verhältnis ihrer Klasse.



Der neue Dacia Spring greift nun auch das Design der anderen Modelle auf. Er bleibt mit 3,70 Metern Außenlänge sehr kompakt, hat dennoch einen 308 Liter großen Kofferraum. Neu ist ein individuell gestaltbares 7-Zoll-Fahrerdisplay sowie ein optionaler 10-Zoll-Multimedia-Bildschirm in der Mitte des Armaturenbretts. Auch beherrscht er nun das bidirektionales Laden. Als Antrieb kommen unverändert ein 45-PS- und 65 PS-Elektromotor zum Einsatz. Auch das neue Modell soll in drei Ausstattungen das Elektroauto mit dem besten Preis-Leistungs-Verhältnis in Europa sein.



Bei der Rallye Dakar, dem härtesten Wüstenrennen der Welt, will sich Dacia außerdem ab 2025 mit dem Sandrider seine Kompetenz unter schwierigsten Bedingungen unter Beweis stellen. Dazu wurde das Design von Anfang an außen und im Innenraum durch das direkte Feedback der Rennfahrer und Copiloten beeinflusst. Einer von ihnen, der neunfache Rallye-Weltmeister Sébastien Loeb, wird gleich am Eröffnungstag der Messe den Dacia-Stand besuchen. (aum)